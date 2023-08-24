24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Faiz kararı sonrası dolar, altın düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? Dolar, euro, altın son durum!

Faiz kararı sonrası dolar, altın düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? Dolar, euro, altın son durum!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
ABONE OL
Faiz kararı sonrası dolar, altın düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? Dolar, euro, altın son durum!

"Faiz kararı sonrası dolar, altın düşer mi, yükselir mi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyen faiz kararları ülkenin ekonomik görünümünü şekillendirme gücüne sahip olduğu kadar, yatırım piyasalarının da şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Peki, Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? İşte, cevabı...

"Faiz kararı sonrası dolar, altın düşer mi, yükselir mi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyen faiz kararları ülkenin ekonomik görünümünü şekillendirme gücüne sahip olduğu kadar, yatırım piyasalarının da şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Peki, Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? İşte, cevabı...

2023 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

MB FAİZ KARARINI SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.

MB FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIRSA NE OLUR?

Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır. Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA