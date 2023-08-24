Faiz kararı sonrası dolar, altın düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur? Dolar, euro, altın son durum!

MB FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.