24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...

"Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Başvuru yapmak isteyen kişiler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusuna da yanıt arıyor. Göktaş "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

Aile Destek Programı çerçevesinde olan vatandaşlık maaşı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Başvuru yapmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaşmıştı. İşte, haberin detayları...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz.

Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız."

AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Eski Aile Bakanı Derya Yanık ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

"VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?"

Vatandaşlık maaşının ödeme miktarı henüz açıklandı. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK YARDIMI NEDİR, NE KADAR VERİLİYOR?

Aile Destek Paketi, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak yapılan bir yardımdır.

Bu yardım, hanedeki kişi başına düşen gelire göre belirlenir ve 850 TL ile 1.250 TL arasında değişir.

Aile Destek Paketi'ne başvuru yapmak için, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA