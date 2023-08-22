TMO’nun 2023 mısır alım fiyatı belli oldu

Hasatlarla ilgili de bilgi paylaşan TMO, "Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı:

"Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.