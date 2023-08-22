TMO'nun 2023 mısır alım fiyatı belli oldu
Son dakika... Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6.000 TL olarak belirledi. Peki, çiftçiler mısır satış işlemini nasıl gerçekleştirecek? Alımlar hangi günler yapılacak? Ürünlerin ne kadarı üreticiden alınacak? İşte çiftçilerin izlemesi gereken yol...
TMO'nun mısır alımları başlıyor. Binlerce çiftçinin merakla beklediği haber geldi.
TMO'dan yapılan son dakika açıklamasında "2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlendi." denildi.
Hasatlarla ilgili de bilgi paylaşan TMO, "Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir." ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında ise şunlar yer aldı:
"Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.
2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.
TMO mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir."
TMO MISIR ALIMLARINA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER
-Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.
-TMO, Türkiye genelinde bulunan işyerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir.
-TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir.
-TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.
-Randevular yarından (23.08.2023 - saat 10:00) itibaren alınabilecek olup alımlara TMO işyerlerinde 24.08.2023'ten itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28.08.2023'ten itibaren başlanacaktır.
-TMO iş yerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.
-Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.
-Üreticilerimiz lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği (750 TL'ye kadar), araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75'ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânları bulunmaktadır.
-Üreticilerden yapılacak mısır alımlarında borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır.
-Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılacaktır.
-Üreticilerimizin Dikkat Edeceği Hususlar;
-TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;
-ÇKS bilgilerini güncellemeleri,
-Randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,
-Anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,
-Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları,
-Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi, gerekmektedir.
Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden (www.tmo.gov.tr), TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir.
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