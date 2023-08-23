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Emekliye ara zam formülü! Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Taban aylıklar, seyyanen artış...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Emekliye ara zam formülü! Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Taban aylıklar, seyyanen artış...

Başkan Erdoğan, emeklilere ara zam ile ilgili müjdeyi verdi çalışma başlatıldı. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme ile ilgili araştırma yapıyor. Peki emekliye ara zamda formül ne olacak? Masada neler var? Taban aylıklar da artacak mı? Ne zaman hayata geçecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından emeklilere yönelik ilgili bakanlıklar tarafından başlatılan çalışma sürüyor. Erdoğan, önceki gün de bu konuda "İnşallah memnun edecek adımları atacağız" derken, çalışmanın detayları merak konusu oldu.



Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alırken, ayrıca bir iyileştirme de söz konusu olacak.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre bu iyileştirme Ocak ayı öncesinde 'ara zam' şeklinde bekleniyor. Maaş artışları yasal düzenleme ile hayata geçirilebiliyor. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından sürecin başlayacağı belirtiliyor.



KADEMELİ DE OLABİLİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle prim-maaş dengesi gözetilecek. Artış formülleri arasında ise seyyanen zam ön plana çıkıyor. Memurlara ek zam seyyanen yapılmıştı. Bu kapsamda emekliler için de seyyanen artış formülü masada.



Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak formüllerden birinin de seyyanen artış olabileceği belirtiliyor. Tabii tek seçenek seyyanen artış değil. Yüzdelik artış da çalışmalar sırasında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'a sunulacak formüllerden birinin de oransal artışı içermesi bekleniyor. Artışın maaşa göre kademeli yapılmasının da söz konusu olabileceği belirtiliyor.

TABAN AYLIK MASADA
Çalışmalarda taban aylık konusu da masaya yatırılacak. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesi gündemde. Asgari ücret 8 bin 506 lira seviyesindeyken, taban emekli aylığı 7 bin 500 liraydı.



Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli aylığı ödemesi değişmedi. Asgari ücret ile taban emekli aylığı arasındaki artıştan önceki oranın korunması gözetilirse, en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira seviyesine çıkabilecek.



SON KARAR ERDOĞAN'IN
Çalışma tamamlanır tamamlanmaz Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hem artışın hangi yöntemle ve ne kadar olacağı hem ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda son kararı Erdoğan verecek.

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