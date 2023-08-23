Emekliye ara zam formülü! Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Taban aylıklar, seyyanen artış...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre bu iyileştirme Ocak ayı öncesinde 'ara zam' şeklinde bekleniyor. Maaş artışları yasal düzenleme ile hayata geçirilebiliyor. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından sürecin başlayacağı belirtiliyor.