Son 10 yılın en yükseği! İstanbul’da en pahalı yer değişti! İstiklal Caddesi’ni solladı

26 YIL SONRA OTOMOTİV YATIRIMI GÜNDEMDE

Raporda Türkiye'de otomotiv sektöründeki yabancı firmaların üretimlerini arttırdığı ve yeni yatırım kararları verdiği bir dönemden geçmekte olduğu da ortaya koyulurken, planlanan yeni yabancı tesis ve istasyon yatırımlarının Türkiye'nin lojistik altyapı yatırımlarına hız verdiği kaydedildi. Bu kapsamda Tofaş, 2025 yılından itibaren beş marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek versiyonları olan yeni "K0" üretimini duyurmuştu. Renault'nun da Bursa'da üreteceği yeni modellerle ilgili duyuruyu bu yılın sonunda yapması bekleniyor. Öte yandan, Avrupa pazarları için hedef büyüten Çinli markalardan birisinin sene sonuna kadar yatırım kararını açıklaması bekleniyor. Bu karar kesinleşirse Türkiye'ye tam 26 yıl aradan sonra yeni bir otomotiv fabrikası yatırımı gelmiş olacak. Rapor, otomotiv sektöründe ivme kazanan 'elektrifikasyonun' ve elektrikli otomobillerde uygulanan indirimli ÖTV oranının arttırılacağı haberlerinin, birçok yabancı elektrikli araç üreticisinin radarına Türkiye'yi aldığına da dikkat çekiyor.