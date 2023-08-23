TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE...
"TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE...
"TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE...
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşti.
Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 19,19
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42'den 34,58'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 41,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı.
Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.
TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI 2023?
TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları 4 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.
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