Öğrenciye vergisiz telefon! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Çalışma tamamlandıktan sonra duyurulacak

Şimşek, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, bir AVM'de kumpir yerken çekilen fotoğrafının hatırlatılması üzerine, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar" dedi.

VERGİSİZ TELEFONDA OLASI 3 SENARYO!

Peki vergisiz telefonda indirim ne kadar? SGK uzmanı Emin Yılmaz, 10 bin TL, 41 bin TL ve 73 bin TL'lik 3 farklı telefon için hesap yaptı.

Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi ürünlere verilecek. Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB'a kadar ücretsiz internet vaadi var.