22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri MB faiz kararı ne zaman 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!

MB faiz kararı ne zaman 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023
ABONE OL
MB faiz kararı ne zaman 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dönemde yaşanan önemli değişikliklerle birlikte Türkiye'nin ekonomi gündemi oldukça hareketlenmiş durumda. Yeni kabine oluşumuyla birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından gerçekleştirilen toplantılarda alınan faiz kararları, ekonomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yeni dönemin ilk iki faiz toplantısında peş peşe faiz artışlarına giden Merkez Bankası'nın, Ağustos ayı faiz kararı tüm gözlerin çevrildiği bir konu haline geldi. İşte, MB faiz kararı hakkında detaylar...

"MB faiz kararı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) her ay belirlenen tarihlerde toplanıyor. İşte, 2023 Ağustos ayı PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı 24 Ağustos Perşembe saat 14:00'te açıklanacak. Toplantı sonrasında alınan faiz kararına ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı için beklenti yapılan anket sonuçlarına göre 100 ile 250 baz puan arasında değişiklik gösteriyor. Ağustos ayında da faiz artışına gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TEMMUZ TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 17,50'ye çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Küresel ekonomide enflasyonun düşse de halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği aktarılan duyuruda, bu nedenle bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almakta olduğu kaydedildi.

Duyuruda, Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu aktarıldı.

Kurul'un, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü kaydedilen duyuruda, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." denildi.

Duyuruda, politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği aktarılarak, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği vurgulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA