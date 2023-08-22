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Son dakika | Deprem bölgesi fatura borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Son dakika | Deprem bölgesi fatura borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

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