"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'e bağlı okullarda binlerce işçinin istihdam edilmesi için TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı önemli bir konu. Her yıl olduğu gibi başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?