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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?

"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yapılması beklenen Temizlik Personeli (TYP) ve Güvenlik Görevlisi alımları. 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen İŞKUR TYP alımları, iş arayanların umudu olmaya devam ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?

"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'e bağlı okullarda binlerce işçinin istihdam edilmesi için TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı önemli bir konu. Her yıl olduğu gibi başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler, açıklandı mı?

2023 İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 TYP alımı hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Toplum Yararına Programlarına (TYP) 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

İŞKUR TYP ALIMLARI SORGULAMA EKRANI

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

Afet

Salgın

Acil Durum

Diğer Mücbir Sebepler

Sosyal Kriz

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Her bir katılımcıya, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

TYP'DE HAFTALIK YARARLANMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP'de haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir.

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