Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Uçak trafiğiyle rekor kıran Trabzon’a yeni havalimanı müjdesi





'OCAK-TEMMUZ AYLARINDA 737 BİN 137 TURİST GELDİ'



Trabzon'u 2022 yılında 293 bin 657'si yerli, 222 bin 48 bini yabancı olmak üzere toplam 515 bin 705 turistin ziyaret ettiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılı Ocak-Temmuz turist sayıları ise, yerli 339 bin 695 ve yabancı 397 bin 442 olmak üzere toplam 737 bin 137'ye ulaştı. Uçak yolcu sayısında da ciddi artış yaşandı. 2022 yılında iç hat yolcu sayısı 2 milyon 471 bin 442, dış hat yolcu sayısı 703 bin 337 olmak üzere toplam 3 milyon 174 bin 779 oldu. 2023 yılı Ocak-Temmuz yolcu sayıları da iç hat yolcu sayısı 1 milyon 498 bin 345, dış hat yolcu sayısı ise 457 bin 606 olmak üzere toplam 1 milyon 955 bin 951'e ulaştı" diye konuştu.



'12 FARKLI ÜLKEDEN UÇAKLAR İNİŞ YAPTI'



Karadeniz Bölgesi'nin, doğal güzellikleri, yaylaları ve deniziyle bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden uçakların iniş yaptı. Bu durum bölgedeki turizm potansiyelinin önemli göstergesidir. Her geçen yıl bu potansiyel giderek daha da artıyor" ifadelerini kullandı.