Milyonların gözü kulağı bu görüşmede! Zam pazarlığında son gün yarın: Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler yarın tamamlanacak. Hükümet ve memur sendikası temsilcileri arasında uzlaşma sağlanamazsa, devreye hakem kurulu girecek. Hakem kurulu nihai kararını 31 Ağustos'ta verecek. Peki ama memurun zam oranı ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yayılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kira yardımı verilecek mi? İşte detaylar...
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler yarın sona erecek. Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
YÜZDE 57'Yİ BULACAK
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.
Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyeti'nin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı. Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifi '2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında 5 zam' şeklinde olurken, enflasyon farkıyla Ocak artışı yüzde 43'ü, 2023 zammı ise yüzde 57'yi buluyor.
Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin yarın sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, sendikalar teklifin yenilenmesini istiyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.237,72 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
MESLEKLERE MEMUR MAAŞLARI OCAK'TA ŞÖYLE DEĞİŞECEK
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.041,48 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 32.544,43 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 33.395,71 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 68.278,33 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.065,34 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 39.187,26 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 44.780,17 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAKTA AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 50.950,88 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.094,78 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 17.114,28 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 29.612,13 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.549,80 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.189,78 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL
MÜHENDİS 1/4 21.295
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.085,39 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 36.755,79 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
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