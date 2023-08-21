Milyonların gözü kulağı bu görüşmede! Zam pazarlığında son gün yarın: Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

YÜZDE 57'Yİ BULACAK

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.