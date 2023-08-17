Mahkemeden kıdem tazminatıyla ilgili emsal karar! İstifa etmesine rağmen hak kazandı

"İSTİFA DİLEKÇESİNİ BASKI VE TEHDİT İLE İMZALADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Tarafsız kamu tanığı ile diğer tanıkların da benzer beyanda bulundukları ifade edilen kararda, davacının istifa dilekçesini baskı ve tehdit ile imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi.

Davacının 4 yıl 7 ay 26 gün kıdemi olduğu da gözetildiğinde sebepsiz yere iş akdini istifa yoluyla sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı düşeceği belirtilen kararda, istifa dilekçesinin hukuken geçersiz olduğu ifade edildi.

Yüksek yargı içtihatlarına göre bu tür durumlarda iş akdinin haksız olarak işverence feshedildiğinin kabulü gerektiği kaydedilen kararda, bu gerekçelerle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı belirtildi.

Daire, 4 yıl 7 ay 26 gün kıdemi bulunan işçiye 12 bin 56 liranın faiziyle ödenmesine hükmetti. Karar böylelikle kesinleşti.