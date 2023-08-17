Mahkemeden kıdem tazminatıyla ilgili emsal karar! İstifa etmesine rağmen hak kazandı
Gaziantep'te mağazada çalışan bir kadın zorla istifa ettirildiğini belirterek kıdem tazminatı için dava açtı. İş Mahkemesi kadını haksız bulurken, itiraz edilen karar bir üst mahkemeye taşındı. Üst mahkeme ise istifa kararının zorla imzalattırıldığına karar vererek, kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti.
Gaziantep'te işyerinde baskı görerek istifa dilekçesi yazan kadın, başlattığı hukuk mücadelesinin ardından kıdem tazminatına hak kazandı.
Kentteki bir AVM'de çocuk giyim mağazasında çalışan S.Y, bölge müdürünün baskısıyla ağlayarak istifa dilekçesi yazarak, işten ayrıldı.
Kıdem tazminatını almak için hukuk mücadelesi başlatan kadını, Gaziantep 9. İş Mahkemesince haksız buldu.
Mahkeme, 5 Ekim 2021'de açıkladığı gerekçeli kararında, istifa dilekçesinin tamamının el yazısıyla yazıldığı ve dilekçenin zorla alındığının ispat edilemediği gerekçesiyle tazminat ödenmesini uygun bulmadı. Karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuran S.Y, hukuk mücadelesini kazandı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin gerekçeli kararında, tanık beyanlarına göre S.Y'nin bölge müdürü E.S.A. ile terasa konuşmaya çıktığı, daha sonra ağlayarak aşağıya inen S.Y'nin istifa dilekçesini hazırladığı belirtildi.
"İSTİFA DİLEKÇESİNİ BASKI VE TEHDİT İLE İMZALADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"
Tarafsız kamu tanığı ile diğer tanıkların da benzer beyanda bulundukları ifade edilen kararda, davacının istifa dilekçesini baskı ve tehdit ile imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi.
Davacının 4 yıl 7 ay 26 gün kıdemi olduğu da gözetildiğinde sebepsiz yere iş akdini istifa yoluyla sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı düşeceği belirtilen kararda, istifa dilekçesinin hukuken geçersiz olduğu ifade edildi.
Yüksek yargı içtihatlarına göre bu tür durumlarda iş akdinin haksız olarak işverence feshedildiğinin kabulü gerektiği kaydedilen kararda, bu gerekçelerle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı belirtildi.
Daire, 4 yıl 7 ay 26 gün kıdemi bulunan işçiye 12 bin 56 liranın faiziyle ödenmesine hükmetti. Karar böylelikle kesinleşti.
"HAKKANİYETE UYGUN, GÜZEL BİR KARAR"
S.Y'nin avukatı Abdulkadir Akıllar, müvekkilinin baskı altında istifa dilekçesi yazdığını söyledi.
Müvekkilinin işten ayrıldıktan sonra hakkını aramak için kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Akıllar, şöyle devam etti: "Müvekkilim evlendikten sonra bile işten çıkmadığını, çalışmak istediğini, istese istifa edip evlilik nedeniyle tazminatını alabilecekken almadığını, zorla istifa dilekçesi yazdırılmasaydı önünün açık olduğunu, dolayısıyla mağdur olduğunu ve dava açmak istediğini söyledi. Müvekkilin samimiyetine istinaden davayı açtık. İlerleyen aşamalarda, dinlenen tanık beyanları, izlenen kamera kaydı görüntülerinde, bölge müdürünün öfkeli şekilde müvekkilin üzerine yürüdüğü, tartışmanın olduğu ve ağlayarak istifa dilekçesi yazdığı sabit hale geliyor."
Akıllar, yerel mahkemenin istifa dilekçesi el yazısıyla yazıldığından dolayı "tazminata hak kazanılamadığı" gerekçesiyle davalarını reddettiğini hatırlatarak, "Bunun üzerine hukuki mücadelemizi sürdürdük, istinafa tüm bu gerekçeleri anlatarak başvuru yaptık. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, oldukça hakkaniyete uygun, güzel bir karar verdi. Ağlayarak yazılmış istifanın sabit olduğunu, bu şartlarda istifanın gönüllü olarak yazılmasının mümkün olmadığını, iradesinin fesata uğratıldığını ve bu nedenle kıdem tazminatına hak kazandığını belirterek, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve tazminat istemimizin kabulüne karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maribor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz izlenir mi, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
- Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!
- Bağ-Kur’lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! En düşük 7.323 TL çıplak maaş! Yeni zamlı tablo çıktı! 2000-2008 arası SGK girişi olana...
- Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!
- Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi
- Emeklilere beklenen müjde geldi! Sabah 06.00'da duyuruldu: Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
- Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
- ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...
- Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...