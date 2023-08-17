AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Açık Lise sonuçları nereden öğrenilir?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) öğrencilerinin 3. dönem sınavları, 9 Ağustos tarihinde sona erdi. Şimdi tüm gözler Açık Lise 3. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Öğrenciler konuya ilişkin detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Açık Lise sonuçları nereden öğrenilir?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) öğrencilerinin 3. dönem sınavları, 9 Ağustos tarihinde sona erdi. Şimdi tüm gözler Açık Lise 3. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Öğrenciler konuya ilişkin detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Açık Lise sonuçları nereden öğrenilir?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları en geç 15 gün içerisinde ilan edilecek. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL MEB SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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