9 haftadır kesintisiz yükseliş! Merkez Bankası rezervleri kritik sınırı aştı
Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Yapılan açıklamada 11 Ağustos ile biten haftada rezervlerin 728 milyon dolar artarak 116 milyar 319 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Bu veriyle birlikte rezerv yükselişi üst üste 9'uncu haftaya taşınmış oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 11 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 728 milyon dolar artarak 116 milyar 319 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 9'uncu haftaya taşındı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 11 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 872 milyon dolar artışla 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Ağustos'ta 74 milyar 229 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 728 milyon dolar artışla 115 milyar 591 milyon dolardan 116 milyar 319 milyon dolara yükseldi.
Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 9'uncu haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 11 Ağustos itibarıyla 116,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 17,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,2 milyar dolar artış gösterdi ve 15,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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