Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten özel bankalara kredi mesajı: Tüketici kredileri...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, önceliğin finansal istikrarı sağlamak olduğunu bir kez daha vurgularken, "Para politikalarında sıkılaşma ve sadeleşme devam edecek." dedi.

İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar

2024'te finansal koşullar daha destekleyici olabilir. Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.