Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten özel bankalara kredi mesajı: Tüketici kredileri...
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk birimi puanının 700 baz puandan 400 baz puan seviyesine gerilediğini söyledi. Bakan Şimşek, finansal istikrarın öncelik olduğunu yinelerken, sıkılaşma ve sadeleşme politikalarının da süreceğini açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca özel bankalara krediler konusunda da bir mesaj verirken, "Sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönemler geride kalmalı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, önceliğin finansal istikrarı sağlamak olduğunu bir kez daha vurgularken, "Para politikalarında sıkılaşma ve sadeleşme devam edecek." dedi.
İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar
2024'te finansal koşullar daha destekleyici olabilir. Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.
Ülkemizin risk primi 700 baz seviyesinden 400 baz seviyesine gerilemiştir, bu daha makul maliyetlerle kaynak bulmasının önünü açmıştır. Ülkemizin eurobond tahvil faizlerinde 100 baz puan üzerinde düşüş olmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye ilişkin olumlu perspektif sunmaya başladılar. Tüm bu gelişmeler yurt dışı finansmana erişimi kolaylaştırırken maliyeti de azaltmıştır.
Bankacılık sektörümüz yüksek aktif kalitesi, güçlü sermaye yapısı ile sağlıklı bir görünüme sahip. Sermaye piyasalarımıza fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünü tedirgin eden negatif faiz marjı dönemi de büyük ölçüde geri kalmıştır. Karbon piyasası kuracağız. TCMB ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız. Katılım esaslı sigortacılığın gelişmesi için ilave adımlar atacağız. Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık.
Bankacılık sektörünün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansman fırsatlarını daha güçlü değerlendirmesini bekliyoruz. Sektörden beklentimiz bu. İç talepte bir dengelenme ihtiyacı var. Bankalardan cari açığın iyileşmesi, dezenflasyon sürecinin başarısı için programa uygun hareket etmelerini istiyoruz. Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönemler geride kalmalı. Kısa vadeli önceliğimiz finansal istikrarın tesisi ve öngörülebilirliğin artırılması. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazlardandır.
TOBB toplantısında ortak noktalardan birisi finansmana erişim konusuydu. Bankacılık sektörümüzün özellikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat gibi çok güçlü destekleri olmuştur, önümüzdeki dönemde daha seçici bir şekilde cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına alacak, bizim politikalarla uyumlu bir şekilde büyümelerini arzuluyoruz. Maliye ve para politikaları eşgüdüm içerisinde olacak.
Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyümesini güçlü bir şekilde desteklemiştir, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.
Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi hedeflediğimiz dönemde bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de bu sorumlulukla önemli katkılar sağlayacağına ilişkin en ufak şüphemiz bulunmamaktadır.
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