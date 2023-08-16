Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...
Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekirken depremzedeler bu ödemeden muaf tutulacak. Diğer yandan ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.
2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos olurken ödenecek vergi araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak.
DEPREMDEN ETKİLENENLER VERGİDEN MUAF
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak. Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.
ÖDEMEYEN MUAYENE YAPTIRAMAYACAK
Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Ayrıca hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.
EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN DE SON TARİH 31 AĞUSTOS...
Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süresiz nafaka kalktı mı, kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç son dakika açıkladı! 2023 kimler nafaka alamayacak?
- C, B ve magnezyum dolu! Sabahları tek yudumla hafızanı çelikten zırhla donat!
- Bağkur'lulara 7200 prim gün müjdesi açıklandı! Son 3.5+7 yıl şartı kalkıyor! 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş...
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Anlamı ve önemi...
- Memura 3600 ek gösterge zammı maaşları katlayacak! Emekli Sandığına (4C) +600 puanla 2800 TL'lik ek ilave! Toplu Sözleşme, Torba yasa...
- O mesleklere emeklilik talihi kondu! Prime esas kazanç tablosu netleşti: 30 güne 37.728,34 lira ödeme! Hemen 5510'a TCKN ile başvurun!
- Emeklilere beklenen haber sabah 06.00'da duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! Hesaplara yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Adli Tatil Takvimi 2023 | Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Hangi davalar devam ediyor? İşte başlangıç tarihi...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Fenerbahçe'den kaleye ahtapot harekatı! Altay gidiyor o geliyor! Fred devreye girdi
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul personeli alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?