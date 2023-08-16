Milyonlara 2 yıllık zamda gözler ikinci teklifte! Kritik açıklama öncesi sürpriz müzakere! Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işvereninin ilk zam teklifini açıkladı. Kamu tarafı ise yapılan teklifte revize istedi. Öte yandan bugün sabah saatlerinde heyetler arasında önemli bir toplantı yapıldığı ortaya çıktı. Peki hükümet ikinci teklifinde ne sunacak? Memura zam teklifi ne olacak? Zam oranı yükselecek mi? İşte enflasyon farkı hesabıyla olası zamlı maaş tablosu...
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor.
Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler yarın yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi.
KAMU İŞVEREN TEKLİF SUNMUŞTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini açıklamıştı.
Işıkhan, "2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum." dedi.
KAMU İŞVEREN TARAFI YENİ BİR TEKLİF SUNACAK
3. toplantıda kamu işveren tarafının bir teklif daha sunması bekleniyor.
MÜZAKERELER BUGÜN DE DEVAM EDİYOR
Kamu işveren ve işçi tarafının yarın masaya gelecek ikinci teklif öncesi zam oranları konusunda müzakereleri devam ediyor. Kamu işveren heyeti ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve hizmet kolları başkanların kahvaltıda bir araya geldiği belirtildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen kahvaltıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bulunuyor.
MEMUR-SEN NE İSTEDİ?
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanamazsa kamu işveren tarafından üçüncü bir teklifin daha gelmesini bekleniyor. Eğer bu teklif sonrası da bir uzlaşı sağlanamazsa bu sefer Kamu Hakem Kurulu'na gidecek ve ortak bir oranda anlaşılmaya çalışılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6.5 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam teklifini duyurdu. Işıkhan, bugüne kadar 6 toplu sözleşmeyi imzaladıklarını, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla kamu personeli başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarıyla neticelendireceklerini bildirdi.
Bakan Işıkhan, 2002'den bu yana kamu çalışanlarının bütçeden aldığı payın önemli ölçüde artırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "2002'de toplam personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 18,4 iken, 2022'de bu oran yüzde 22'ye yükseltildi. Kamu çalışanlarımızın yaşam standartları, büyüyen ve gelişen Türkiye'yle birlikte yükseldi. En düşük memur maaşını 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını ise 9 bin 876 liraya çıkardık."
"967 MADDE ÜZERİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin 14'üncü gününde artık belli bir noktaya ulaştıklarını anlatan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti: "Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog anlayışı içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Bunun için komisyon çalışmalarımıza özveriyle katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.
Toplam teklif edilen madde sayısı 936'ydı. İlgili komisyonlarda bu maddeler ayrıştırıldı ve şu andan itibaren 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilindiği üzere kaynağını Anayasa'dan alan toplu sözleşme hakkının sınırları ve kapsamı kanunla belirlenmiştir. Bu bağlamda toplantılarımızı mali ve sosyal haklar üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz. Gönlümüzün, sendika ve konfederasyonlarımızın, kamu görevlilerimizin lehine sundukları taleplerin tamamını karşılamaktan yana olduğunu da bilmenizi isterim. 22 Ağustos'a kadar devam edecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket çerçevesi içinde sosyal diyalog ortamını geliştirerek sürdüreceğimize de inanıyorum. Bu süreci uzlaşıyla tamamlayarak 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ni birlikte imzalamak arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim."
"2023 YILINDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 141,8 ORANINDA ARTIŞ SAĞLADIK"
Işıkhan, 2023 Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30'a, temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttiklerini, böylece 2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladıklarını kaydetti.
Ocak ve temmuz aylarında yaptıkları artışların enflasyon farkı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulayan Işıkhan, "Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.
Oluşacak bu enflasyon farkının, 2023'te verilen zamların, ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "Kamu işçilerimizce imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk 6 ay için 10, sonraki 6 ay içinde yüzde 10 artış yapacağımızı mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız. 6 Şubat'ta yüzyılın afetini yaşadık. Yaşadığımız depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğunu da dikkate almamız gerekmektedir. Dolayısıyla 2024 yılı zam tekliflerimizin de bu çerçeve içinde değerlendirilmesini özellikle ifade etmek istiyorum.
Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır."
"BUGÜNKÜ TEKLİF SADECE MALİ HAKLARI KAPSIYOR"
Işıkhan, bugün verilen toplu sözleşme teklifini paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalamayı temenni ettiklerini ve 21 Ağustos'a kadar görüşmeleri uzlaşıyla nihayete erdirme niyetinde olduklarını söyledi.
Toplu sözleşmelerin sadece mali hakları değil aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme süreci olduğuna dikkati çeken Işıkhan, bugünkü tekliflerinin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını çizdi.
Kamu çalışanları için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacakları maddelerin de olduğunu vurgulayan Işıkhan, 1 Ağustos'tan beri görüşme sürecini yürüten yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür etti.
NASIL YANSIYACAK?
Toplu sözleşmede varılacak sonuç merakla beklenirken, teklifin memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı belli oldu.
Merkez Bankası'nın, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.
Kamu işvereninin Ocak ayındaki yüzde 14'lük zam teklifinde uzlaşılması halinde enflasyon farkıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 41.88'e ulaşacak. Halen 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 31 bin 237 lira yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı da 14 bin 13 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.237,72 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
MESLEKLERE MEMUR MAAŞLARI OCAK'TA ŞÖYLE DEĞİŞECEK
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.041,48 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 32.544,43 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 33.395,71 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 68.278,33 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.065,34 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 39.187,26 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 44.780,17 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAKTA AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 50.950,88 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.094,78 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 17.114,28 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 29.612,13 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.549,80 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.189,78 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL
MÜHENDİS 1/4 21.295
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.085,39 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 36.755,79 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
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