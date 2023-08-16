Milyonlara 2 yıllık zamda gözler ikinci teklifte! Kritik açıklama öncesi sürpriz müzakere! Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanamazsa kamu işveren tarafından üçüncü bir teklifin daha gelmesini bekleniyor. Eğer bu teklif sonrası da bir uzlaşı sağlanamazsa bu sefer Kamu Hakem Kurulu'na gidecek ve ortak bir oranda anlaşılmaya çalışılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6.5 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam teklifini duyurdu. Işıkhan, bugüne kadar 6 toplu sözleşmeyi imzaladıklarını, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla kamu personeli başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarıyla neticelendireceklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, 2002'den bu yana kamu çalışanlarının bütçeden aldığı payın önemli ölçüde artırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "2002'de toplam personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 18,4 iken, 2022'de bu oran yüzde 22'ye yükseltildi. Kamu çalışanlarımızın yaşam standartları, büyüyen ve gelişen Türkiye'yle birlikte yükseldi. En düşük memur maaşını 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını ise 9 bin 876 liraya çıkardık."