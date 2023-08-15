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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye kararını duyurdu: Negatiften durağana çevirdiler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye kararını duyurdu: Negatiften durağana çevirdiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. Moody's, geçen hafta da Türk ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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