İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul personeli alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda görev alması için binlerce işçi istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak olanlar için "İŞKUR TYP başvuru şartları neler ve tarihleri ne zaman?" sorgulaması yapıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında MEB bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Her yıl açılan ilan için bu yıl da bekleyiş başladı. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak, kamusal haklarından yoksun bulunmamak, erkek adaylarını askerliğini yapmış olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.
Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
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