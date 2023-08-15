İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP okul personeli alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında MEB bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Her yıl açılan ilan için bu yıl da bekleyiş başladı. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler? TYP alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?