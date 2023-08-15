Ödemeler hesaplara yattı! Devletten 4,3 milyar liralık destek...

BİR YIL UZATILDI

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının 2022'de hayata geçirildiğini ve geçen ay yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir yıl daha uzatıldığını hatırlattı.

Destek kapsamında hanelere bu yıl 30,6 milyar lira ödeme yaptıklarını belirten Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının ise 43,7 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi yürüttüklerini belirterek, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini aktardı.