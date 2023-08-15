Ödemeler hesaplara yattı! Devletten 4,3 milyar liralık destek...
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki 4,3 milyar liralık ödeme hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeleri hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
BİR YIL UZATILDI
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının 2022'de hayata geçirildiğini ve geçen ay yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir yıl daha uzatıldığını hatırlattı.
Destek kapsamında hanelere bu yıl 30,6 milyar lira ödeme yaptıklarını belirten Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının ise 43,7 milyar lirayı aştığını kaydetti.
Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi yürüttüklerini belirterek, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini aktardı.
ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 ila 1250 lira arasında destek sağladıklarını bildiren Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar lira destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖDEMELER AYLIK YAPILIYOR
Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin, Türkiye Aile Destek Programına eklendiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:
"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112-225 lira arasında ödeme yapıyoruz."
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