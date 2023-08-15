Ev sahiplerinden yeni kira oyunu: Ara zam | Uzmanlar uyardı: Yüzde 25’in üzerinde...

* 'Ya bu rakamı öde, ya da evimden çık' söylemini son aylarda çok sık duyuyoruz. Ama ev sahipleri istediği zammı yapamadığı gerekçesiyle tahliye isteyemez. Ancak ev sahibi kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı varsa kiracının tahliyesini isteyebilir. Son dönemde 'ben oturacağım' ya da 'çocuğum gelecek' bahanesiyle tahliye isteyenler de arttı. Yasalara göre, ihtiyacım var dedikten sonra, aynı ev bir başkasına üç yıl süreyle kiralanamaz. Kiralanırsa, eski kiracıya tazminat ödenir. Eğer kiracılı bir ev satılırsa da, mülkü alan kişi yine kendisi ya da ailesi yaşayacaksa tahliye ister. 'Eski kiracı çıksın, evi daha yüksek fiyatla başkasına kiraya veririm' diyemez. Tüm bunlara ek olarak, 10 yıl sözleşme uzama süresi dolan kiracılar için gerekçe göstermeden tahliye istenebilir.