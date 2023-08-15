Ekilmeyen arazi bırakılmayacak! 22 yılın ardından tarım sayımı yapılacak! İşte çiftçilere yönelik yeni dönemin detayları...

15 KURUM BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPACAK

Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için Bakanlık bünyesinde Tarım Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak. Bakanlığın 15 kurumunun başkan ve müdürlerinden oluşacak bu kurul, sektör temsilcileri ve çiftçileriyle görüş alışverişini sürdürerek politika belirleyici olacak.

TARIMDA GÜNCEL VERİ TOPLANACAK

Sözleşmeli tarım hazırlıklarında ikinci adım ise tarım sayımıyla atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen günlerde tarım sayımı faaliyetlerinin yakında başlayacağını duyurmuştu.

En son 2001'de yapılan tarım sayımı, 22 yılın ardından yeniden yapılmaya başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altyapı çalışmalarını sürdürdüğü tarım sayımı Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla imzalanacak protokolle başlayacak. Tarımsal işletmeleri, ürün bazında arazi kullanımı, yetiştirilen hayvan sayısı, tarımda istihdam ve mekanizasyon ile işletme tipolojisi ve ekonomik büyüklüğü sayılarak sözleşmeli üretimin yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin tarımsal varlığının sayılmasıyla güncel veri toplanacak ve bitkisel ve hayvansal üretimdeki eksiklikler, yanlışlıklar teker teker çözülerek planlı tarıma hazır hale getirilecek.