15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ekilmeyen arazi bırakılmayacak! 22 yılın ardından tarım sayımı yapılacak! İşte çiftçilere yönelik yeni dönemin detayları...

Ekilmeyen arazi bırakılmayacak! 22 yılın ardından tarım sayımı yapılacak! İşte çiftçilere yönelik yeni dönemin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
ABONE OL
Ekilmeyen arazi bırakılmayacak! 22 yılın ardından tarım sayımı yapılacak! İşte çiftçilere yönelik yeni dönemin detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22 yılın ardından tarım sayımı yapılması kararı alındı. Bu adımla birlikte tarımda verimlilik, gıda arz güvenliği ve gıdaya ucuza erişim için yeni dönemi başlatacak sözleşmeli üretimin temelleri atılacak. İşte detaylar...

Tarımda verimlilik, gıda arz güvenliği ve gıdaya ucuza erişim için tarımda yeni dönemi başlatacak sözleşmeli üretimin temelleri atılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 yılın ardından tarım sayımı yapacak.

TÜKETİCİNİN CEBİ KORUMA ALTINA ALINACAK
Tarımda planlı üretime geçiş adımları birer birer atılmaya başlandı. Tarımsal üretimin sözleşmeliye dönmesiyle çiftçi ve tüketicinin cebi koruma altına alınacak, olası bir gıda krizinin önüne geçilecek. Küçük üreticileri koruyucu bir yaklaşımla ortaya çıkan sözleşmeli üretim, gıdada arz güvenliğini sağlayarak vatandaşın istediği gıdaya erişimini kolaylaştıracak.

ORTAK NOKTADA BULUŞARAK HAREKET EDİLECEK

Ekilmemiş bir karış toprak bırakmadan tarımda üretimin artırılmasının amaçlandığı planlı üretimin ilk adımı geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektör temsilcilerinin görüşüne açılan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağıyla" atılmıştı. Sektör paydaşlarının tespit, görüş, uyarı ve önerilerinin Bakanlığa sunulmasıyla sözleşmeli üretimin temelleri atılmaya başlandı. Üniversiteler, sektörün önemli temsilcileri ve çiftçilerin görüşlerinin ve önerilerinin alınmasına önem göstererek Bakanlık, sözleşmeli tarımda tüm paydaşların ortak noktada buluşarak harekete geçmesini amaçlıyor.

15 KURUM BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPACAK

Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için Bakanlık bünyesinde Tarım Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak. Bakanlığın 15 kurumunun başkan ve müdürlerinden oluşacak bu kurul, sektör temsilcileri ve çiftçileriyle görüş alışverişini sürdürerek politika belirleyici olacak.

TARIMDA GÜNCEL VERİ TOPLANACAK

Sözleşmeli tarım hazırlıklarında ikinci adım ise tarım sayımıyla atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen günlerde tarım sayımı faaliyetlerinin yakında başlayacağını duyurmuştu.

En son 2001'de yapılan tarım sayımı, 22 yılın ardından yeniden yapılmaya başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altyapı çalışmalarını sürdürdüğü tarım sayımı Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla imzalanacak protokolle başlayacak. Tarımsal işletmeleri, ürün bazında arazi kullanımı, yetiştirilen hayvan sayısı, tarımda istihdam ve mekanizasyon ile işletme tipolojisi ve ekonomik büyüklüğü sayılarak sözleşmeli üretimin yol haritası belirlenecek. Türkiye'nin tarımsal varlığının sayılmasıyla güncel veri toplanacak ve bitkisel ve hayvansal üretimdeki eksiklikler, yanlışlıklar teker teker çözülerek planlı tarıma hazır hale getirilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA