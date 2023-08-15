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Külliye'de kritik yatırım zirvesi! Açıklama bekleniyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Külliye’de kritik yatırım zirvesi! Açıklama bekleniyor

Ekonomi konusunda oluşturulan yol haritası doğrultusunda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

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