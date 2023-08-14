150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
"150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evliliğe hazırlık sürecinde olanlara sağlanan faizsiz evlilik kredisi imkanı ile evlenecek çiftler masraflarını çok daha kolay ödeyebilecek. Dünayevine giren binlerce çift faizsiz evlilik kredisi için araştırmalara başladı. Faizsiz, devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik evlilik kredisinde başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
"150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evliliğe hazırlık sürecinde olanlara sağlanan faizsiz evlilik kredisi imkanı ile evlenecek çiftler masraflarını çok daha kolay ödeyebilecek. Dünayevine giren binlerce çift faizsiz evlilik kredisi için araştırmalara başladı. Faizsiz, devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik evlilik kredisinde başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Genç çiftler için 150 bin TL tutarında evlilik kredisi başvurusu ve ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Evlilik planları yapan bu gençler, kısa süre içinde kredi başvuruları ile ilgili detayların netleşmesini bekliyor. Ancak net bir bilgi şu an için mevcut değil.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023
Yeni kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası, yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla faaliyetlerine başlayacak. Çiftler için özel olarak sunulan bu teşvik kapsamında, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz evlilik kredisi verilecek. Banka, aile kurumunu koruyan ve güçlendiren hizmetlerin yanı sıra çocukların eğitimine de destek sağlayarak ailelere katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu yeni uygulama ile genç çiftler, evliliklerine maddi anlamda destek olacak ve geleceğe güvenle adım atabilecek.
FAİZSİZ DEVLET DESTEKLİ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Evlilik kredisi için ayrıntılı başvuru şartları ve başvuru detayları henüz paylaşılmadı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce bir duyuru yaparak vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.
Sahte bir internet sayfası üzerinden "evlilik kredisi" vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Bakanlık ve yetkili diğer resmi kurumların açıklamaları dışında herhangi bir başvurunun geçerli olmayacağının altı çizildi. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için sahte internet sayfası ve ilgili kişilere karşı hukuki süreç başlatılmıştı. Dolayısıyla, bu gibi riskli durumlarla karşılaşmamak için resmi kaynaklardan yapılan duyurulara özen göstermek gerekiyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE LİMİTİ
Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi desteği verilecek. Faizsiz kredi miktarı 150 bin lira olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullandı.
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- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
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