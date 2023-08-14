"150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evliliğe hazırlık sürecinde olanlara sağlanan faizsiz evlilik kredisi imkanı ile evlenecek çiftler masraflarını çok daha kolay ödeyebilecek. Dünayevine giren binlerce çift faizsiz evlilik kredisi için araştırmalara başladı. Faizsiz, devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik evlilik kredisinde başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?