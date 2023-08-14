Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Yılın sekizinci ayında görülen tüketici ve üretici enflasyonu TÜİK'in açıklamasının ardından ortaya çıkacak. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Yılın ilk yedi ayında görülen enflasyonun duyurulmasının ardından memur ve emekli zam oranı ile birlikte birçok kalem netleşmişti. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle ağustos ayı enflasyonunun 4 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?
TÜİK verilerine göre Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 oldu. TÜFE aylık bazda ise yüzde 9.49 olarak açıklandı.
TÜİK'ten yapılan açıklamada "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti." denildi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.
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- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
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