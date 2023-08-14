"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Yılın ilk yedi ayında görülen enflasyonun duyurulmasının ardından memur ve emekli zam oranı ile birlikte birçok kalem netleşmişti. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?