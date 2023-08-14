THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi ve kura sonuçları için yapılacak açıklamayı heyecanla bekliyor. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi, konut sahibi olmak isteyenlerin büyük ilgisini çekiyor. Projede yer alan dairelerin büyük bir kısmı satıldı ve kalan konutlar için kura çekilişi düzenleniyor. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
"THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi başvuruları tamamlandı ve hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenecek. Kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından çekimin ardından netleşecek. Peki, THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL
2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL
3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL
EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
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- THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
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