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Yeni görevler için hazırlıklar başladı! 'Abdülhamid Han' sefere çıkıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Yeni görevler için hazırlıklar başladı! ’Abdülhamid Han’ sefere çıkıyor

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarında bekliyor. Görevde 1 yılını tamamlayan gemide, Akdeniz'de çıkacağı yeni sefer öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

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