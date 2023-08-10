Merkez Bankası’nın rezervleri yükselişini sürdürüyor! Eğilimini 7’nci haftaya taşıdı

Buna göre, 4 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 880 milyon dolar artışla 74 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Temmuz'da 72 milyar 349 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.