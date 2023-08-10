Çin’den Türkiye kararı! Grup turları düzenleyebilecekler

Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya'dan 78 ülkeyi içeren listede Türkiye de yer aldı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle tur operatörleri ve seyahat acentaları listedeki ülkelere yönelik grup turu organizasyonlarıyla konaklama ve seyahat paketi satışlarını sürdürebilecek.