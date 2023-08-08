Emekli ve memurun gözü zam tarihinde! İlk teklif 14 Ağustos’ta! Milyonlara 2 yıllık zam...

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı. Memurlar, "2024-2025 toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte memur ve emeklilerin toplu sözleşme görüşmeleri ve 2024-2025 zammı ile ilgili tüm detaylar...