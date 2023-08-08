Emekli ve memurun gözü zam tarihinde! İlk teklif 14 Ağustos'ta! Milyonlara 2 yıllık zam...
Son dakika haberleri | Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı yapılacak Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde... 2024 ve 2025 yılında yapılacak zam oranlarının belirleneceği görüşmeler öncesi talepler netleşti. Toplu sözleşme zammı ağustos ayı içerisinde açıklanacak. İlk teklif için de tarih netleşti. İşte detaylar...
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı. Memurlar, "2024-2025 toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte memur ve emeklilerin toplu sözleşme görüşmeleri ve 2024-2025 zammı ile ilgili tüm detaylar...
2024-2025 DÖNEMİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLACAK
1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı. 2 Ağustos'ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti'nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.
11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen'in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.
Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos'ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek.
TOPLU SÖZLEŞME İÇİN İLK TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA
14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos'ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek. 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi sunması planlanıyor.
15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.
MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?
OCAK'TA EN AZ 29 BİN 700 TL
* 2024 yılı için maaş artışları 3'er aylık dönemler halinde yapılsın. İlk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyoruz.
- 2025 yılı için de talep 6'şar aylık artışlar. Birinci altı 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış bekliyoruz.
- 2 yılda toplam yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz.
- En düşük memur maaşı taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.
YILDA 2 KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ
- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilmesini istiyoruz.
EMEKLİYE DE AİLE YARDIMI
- Aile yardımı olarak verilen eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 liraya çıkarılmasını, bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.
- Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. unvanlı personelin özel hizmetler tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını talep ediyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.
- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek yardımı ve yemek yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini talep ediyoruz.
- Kamu personel sisteminin; ücret skalası, unvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek revize edilmesini istiyoruz.
- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını talep ediyoruz.
- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
32 HAFTA DOĞUM İZNİ
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini talep ediyoruz.
- Doğum yardımının 5 bin 98, evlenme yardımının 24 bin 215, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.
ÜCRETSİZ KREŞ İMKANI
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini talep ediyoruz.
- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılmasını istiyoruz.
- Emekli kamu görevlilerinin en son görev yaptıkları kurumların dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.
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