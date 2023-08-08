Fahiş site aidatına neşter vuruluyor! Şaibe ortadan kalkacak | Çalışma Meclis’e sunulacak

Kirayla yarışan fahiş aidatlar için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek. Torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.