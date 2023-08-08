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Zam geldi mi, kaç TL oldu? Aile Destek ödeme tarihleri 2023 | Aile Destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Zam geldi mi, kaç TL oldu? Aile Destek ödeme tarihleri 2023 | Aile Destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

"Aile Destek Programı zam geldi mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ödeme tarihleri takvimi için Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, "Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte, 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri hakkında detaylar...

"Aile Destek ödemesi zamlı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parası ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki, Temmuz zammı sonrası Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zam ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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