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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?

"THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak olan vatandaşların başvuruda bulunduğu proje kura aşamasında. Yüzde yirmi peşinatla ve 120 ay vadeyle ev sahibi olmayı müjdeleyen projeye yoğun başvuruda bulunulmuştu. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?

"THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman yapılacak sorusu ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan binlerce vatandaşın gündeminde. Yüzde 20'lik dilimle en fazla kontenjanın gençlere ayrıldığı projede engelli vatandaşlara yüzde beş, şehit ve gazi yakınlarına ise yüzde beş kontenjan ayrılmıştı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

EMLAK KONUT THY YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için ücret alınmayacaktır.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Gençlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.

Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

THY EMLAK KONUT KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle gerçekleşen projede kura çekimi tarihleri henüz belli değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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