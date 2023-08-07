THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için ücret alınmayacaktır.