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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yeni rekor: 3 günde 389 bin 620 yolcu seyahat etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yeni rekor: 3 günde 389 bin 620 yolcu seyahat etti

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı’nda Ağustos’un ilk hafta sonunda 3 günde gerçekleşen 2 bin 91 uçuşta, 389 bin 620 yolcu seyahat etti. Şehrin havalimanında yolcu sayısında 3 gün üst üste rekor serisi gerçekleşti.

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