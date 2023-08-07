Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?
"Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerini ihlal edenlere kesilen cezaların iadesine yönelik sürecin ayrıntıları belli oldu. 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde yapılan ödemelerin iadesi gerçekleştirilecek. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?
"Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayınlandı. Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?
SON BAŞVURU TARİHİ
Cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak başvurunun ardından bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.
İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen cezaların iade için başvuru formunun doldurularak varsa idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra, varsa idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.
Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden, doğrudan vergi dairesine veya posta yoluyla yapılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...
- AÇIKLAMA GELDİ! Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz telefon satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar 2023?
- Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?
- Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr...
- GS maçı ertelenecek mi? Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Maç bilgileri...
- YKS tercih sonuçları ÖSYM ais sayfası! YKS tercihleri bitti mi? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma belirtisine Canan Karatay tarifi! Bu besini uyuyana kadar tüketin
- BİLSEM kayıtları ne zaman 2023? BİLSEM hayıt hakkı kazanan öğrenciler! İtiraz başvurusu, taban puanları, kayıt içi gerekli belgeler...
- 12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!
- Kabine Toplantısı bugün mü? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? 2023 Kabine gündem konuları...
- 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?
- Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda yapılacak?