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Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?

"Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerini ihlal edenlere kesilen cezaların iadesine yönelik sürecin ayrıntıları belli oldu. 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde yapılan ödemelerin iadesi gerçekleştirilecek. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?

"Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayınlandı. Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?

SON BAŞVURU TARİHİ

Cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak başvurunun ardından bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen cezaların iade için başvuru formunun doldurularak varsa idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra, varsa idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden, doğrudan vergi dairesine veya posta yoluyla yapılabilecek.

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