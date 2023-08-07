"Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayınlandı. Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Maske cezası iadeler ne zaman yapılacak?