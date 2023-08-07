Deniz üstü rüzgar enerjisinde büyük hamle! Hangi il ve ilçelere deniz üstü rüzgar enerjisi kurulacak? Aday alanlar belirlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik, doğalgaz talebinin son 21 yılda 3 katına çıktığına belirterek, güneş, rüzgâr, hidrojen gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 29.7 milyar dolarlık enerji projelerinde güneş ve rüzgar projeleri, deniz üstü rüzgar projeleri ağırlık taşırken, ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali için aday alanları bakanlık tarafından ilan edildi. Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü alan rüzgâr enerji santrali alanı olarak belirlendi.
Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 29.7 milyar dolarlık enerji projelerinde güneş ve rüzgar projeleri, deniz üstü rüzgar projeleri ağırlık taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Proje seti üzerinde tek tek çalışıldı. Güneş, depolamalı güneş, rüzgâr, hidrojen ve deniz üstü rüzgâr projeleri. Bunun üzerinde 2 bin 500 megavatlık bir proje setimiz var. Bunlar ilk etapta hızlı şekilde devreye almak istediğimiz işler" dedi.
"YERLİ KAYNAKLAR DEVREYE ALINMALI"
SABAH'a konuk olan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik, doğalgaz talebinin son 21 yılda 3 katına çıktığına belirterek, güneş, rüzgâr, hidrojen gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti.
Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5, dünyada 12'inci sırada olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, "Dünyada yenilenebilir enerji trendi var. Bizim ülkemizde de ciddi potansiyelimiz var. Bugün gelinen noktanın çok ilerisine gitmek zorundayız. 2035 yılına kadar güneşte her yıl 3500 megavat, rüzgârda da 1500 megavatlık kurulu güç hedefimiz var. Bunu her yıl yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Yerli kaynakların devreye alınmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, Cari açığın ana sebeplerinden biri enerji ve maden ithalatı. Enerjide arz güvenliğini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmaya dönük politika geliştirdik. Maden ve yeraltı kaynaklarımız metalik madenler oyun değiştirici gücü olan alanlar" değerlendirmesini yaptı.
GÜNEŞ SANTRALİMİZİ KURUYORUZ
"Artık santralini kendisi kuran bir Türkiye var" diyen Bakan Bayraktar, doğalgaz ve petrol aramalarında da netice alınmaya başladığını ifade etti. Enerjide reform adımlarını iki bölüme ayıran Bayraktar, şöyle konuştu:
"2002, 2015, 2016 dönemi birinci dönüşüm dönemi adı vereceğimiz dönemde biz piyasa reformları ile aslında enerji piyasalarının yönünü değiştirildi. Devletin rolü burada politika yapıcı, düzenleme tarafına piyasa gözetim tarafına kayarken sözel sektörün hem yabancı hem yerli yatırımcının oyuncu olduğu zamandı. Türkiye'ye 100 milyar dolarlık elektrik yatırımı çekilmiş oldu. 2016'dan sonra milli enerji ve maden politikası altında şekillendi. Yeni dönemde milli enerji 2-0, arz güvenliği ve dışa bağımlılığı düşürmenin yanında Paris İklim Anlaşması ve Cumhurbaşkanımızın 2053 Türkiye'nin karbon nötr olma hedefiyle uyumlu yeni bir enerji stratejisi vizyonu olarak ortaya koyuyoruz. Öncelikli olan yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymak ve ekonomiye kazandırmak istiyoruz."
TEKNOLOJİK YATIRIMLAR ARTACAK
Enerji verimliliği, nükleer enerji, petrol, doğalgaz yatırımlarının yanı sıra yeni teknolojilerin önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Hidrojen, elektrik depolama, batarya teknolojileri büyük önem taşıyor. Madenler, yer altı kaynaklarımızı mutlak suretle ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.
Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi enerji konusunda 2 ay yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Bayraktar, "Toplamda 29.7 milyar dolarlık proje seti üzerinde tek tek çalışılmış işler. Karşılıklı ekipler halinde çalışma yaptık. Güneş, depolama güneş, rüzgar, hidrojen, deniz üstü rüzgar projeleri. Bunun üzerinde 2 bin 500 megavatlık bir proje setimiz var. Bunlar ilk etapta hızlı şekilde devreye almak istediğimiz işler" diye konuştu.
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