Deniz üstü rüzgar enerjisinde büyük hamle! Hangi il ve ilçelere deniz üstü rüzgar enerjisi kurulacak? Aday alanlar belirlendi

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5, dünyada 12'inci sırada olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, "Dünyada yenilenebilir enerji trendi var. Bizim ülkemizde de ciddi potansiyelimiz var. Bugün gelinen noktanın çok ilerisine gitmek zorundayız. 2035 yılına kadar güneşte her yıl 3500 megavat, rüzgârda da 1500 megavatlık kurulu güç hedefimiz var. Bunu her yıl yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Yerli kaynakların devreye alınmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, Cari açığın ana sebeplerinden biri enerji ve maden ithalatı. Enerjide arz güvenliğini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmaya dönük politika geliştirdik. Maden ve yeraltı kaynaklarımız metalik madenler oyun değiştirici gücü olan alanlar" değerlendirmesini yaptı.