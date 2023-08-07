DASK’ta her şey sil baştan! Şartlar ve hesaplama değişti 1 Ağustos’ta başladı... İşte DASK’larda yeni dönem

SEDDK, yeni şartlara göre, deprem teminatı içeren konut sigortasındaki prim ve ödenecek hasar tutarı hakkında örnek tablo da yayınladı. Buna göre, konut sigorta bedeli 1 milyon 200 bin lira ve DASK teminat tutarı 300 bin lira olan, birinci derece deprem bölgesindeki konutun sigorta bedeli 900 bin lira (1 milyon 200 bin-300 bin= 900 bin TL) olacak ve tüketici bunun için 1.692 lira prim ödeyecek.