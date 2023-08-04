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4 Ağustos 2023 sigaraya zam mı geldi son dakika? Sigaraya zam gelecek mi? 2023 Güncel zamlı sigara fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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4 Ağustos 2023 sigaraya zam mı geldi son dakika? Sigaraya zam gelecek mi? 2023 Güncel zamlı sigara fiyatları...

"Sigaraya zam mı geldi son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde bir sigara grubunun tütününe 10 TL birden zam yapılmıştı. Şimdi ise "Sigaraya zam geldi mi?" sorusu gündem oldu. İşte, 4 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

"Sigaraya zam mı geldi son dakika?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak geçtiğimiz ay sigara fiyatlarına gelen zammın ardından en yüksek sigara fiyatı 48 TL'ye yükseldi. Tütün tüketicileri fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediliyor. İşte, sigara zammı son gelişmeler...

4 AĞUSTOS SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bir sigara grubu tütününe gelen zammın ardından sigara fiyatlarına zam yeniden gündem oldu. Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zam sonrası tütünün fiyatı 55 TL oldu. Zam sadece tütün bazlı olacak ve artış paket sigara fiyatlarına yansımayacak.

TÜTÜNE 10 TL ZAM İDDİASI

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zamlı fiyat, 2 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sigara fiyatlarında ise herhangi bir fiyat artışı yapılmadı.

2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır.

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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