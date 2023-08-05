Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu?
"Aile Destek ödemesi zamlı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parası ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki, Temmuz zammı sonrası Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, detaylar...
Temmuz zammı sonrası "Aile Destek Programı zam geldi mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ödeme tarihleri takvimi için Bakan Mahinur Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, "Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte, 2023 Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri hakkında detaylar...
2023 AĞUSTOS AYI DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!
Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.
Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile Destek Programı ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zam ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
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- Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu?
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