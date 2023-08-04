Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün! Vergi daireleri gece saatlerine kadar açık kalacak

VERGİ DAİRELERİ AÇIK OLACAK

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Vergi daireleri ödemeler kapsamında saat 21.00'e kadar açık olacak. Yoğunluk olması durumunda son mükellefin işi bitene kadar 23.59'a kadar işlemlere devam edilecek. Bankalara yapılacak elektronik ödemeler de gün sonuna kadar sürecek.