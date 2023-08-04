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Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?

"Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak? sorusu da son dönemin en çok merak edilen ve araştırılan konularından birisi oldu. Peki, öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?

"Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KDV'siz, ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile ilgili gelişmeler ve haberler, gençler tarafından takip ediliyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi birçok parti seçim vaadini duyurmuştu. Peki, Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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