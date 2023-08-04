Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?
"Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak? sorusu da son dönemin en çok merak edilen ve araştırılan konularından birisi oldu. Peki, öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?
"Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KDV'siz, ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile ilgili gelişmeler ve haberler, gençler tarafından takip ediliyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi birçok parti seçim vaadini duyurmuştu. Peki, Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak transfer! Orta sahanın maestrosu o olacak! İmzalar an meselesi...
- Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?
- HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur gidiyor Afrika sıcakları geliyor! Kavrulacağız! Kaç gün etkili olacak?
- KPSS ÖABT 2023 ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?
- Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak
- Kıyısında köşesinde altın olan bunu yapsın! İslam Memiş o rakamı ağzından kaçırdı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? O tarih işaret edildi! Yalı Çapkını, Aile, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu...
- %24.45 enflasyon+Toplu sözleşme zammı! Memura, emekliye seyyanen maaş artış çarkı çevrildi! Kalem kalem tablo çıktı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...
- Emekli zam çizelgesi baştan sona değişti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 7.500 TL alana en düşük 9.894 TL maaş! 6 aylık enflasyon ile...
- 2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
- 1999-2000-2008'de SGK'lı olana erken emeklilik fırsatı geldi! Formül açıklandı, tarih öne çekiliyor! 48-49-50-51-52 yaşında...