"Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KDV'siz, ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile ilgili gelişmeler ve haberler, gençler tarafından takip ediliyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi birçok parti seçim vaadini duyurmuştu. Peki, Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu satışı başladı mı? Vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak 2023?