"Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programının Ağustos ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığı geçen günlerde belli olmuştu. Peki, Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?