Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?
"Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yeni ödemeler gündemde. Normal şartlarda Haziran ayında biten ödemelerin süreci yoğun talep sonrası uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?
"Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programının Ağustos ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığı geçen günlerde belli olmuştu. Peki, Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?
AİLE DESTEK PARASI AĞUSTOS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti.
Ağustos ödemelerinin de benzer tarihlerde yatırılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.
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- Aile Destek Ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar 2023?
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