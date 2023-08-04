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Enerjide acele kamulaştırma kararları! Karar Resmi Gazete'de

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Enerjide acele kamulaştırma kararları! Karar Resmi Gazete’de

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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