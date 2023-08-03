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Merkez Bankası'nda rezerv artışı sürüyor! 114 milyar dolar sınırında

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Merkez Bankası’nda rezerv artışı sürüyor! 114 milyar dolar sınırında

Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verileri açıklandı. Buna göre Merkez Bankası'nın rezervleri 28 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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