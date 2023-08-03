Sigaraya zam geldi mi son dakika 2023? 3 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
"Sigaraya zam geldi mi son dakika 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Son olarak geçtiğimiz ay sigara fiyatlarına gelen zammın ardından en yüksek sigara fiyatı 48 TL'ye yükseldi. Tütün tüketicileri fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi son dakika 2023? 3 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
"Sigaraya zam geldi mi son dakika 2023? 3 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir sigara grubu tütününe gelen zammın ardından sigara fiyatlarına zam yeniden gündem oldu. Peki, Sigaraya zam geldi mi son dakika 2023? 3 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zam sonrası tütünün fiyatı 55 TL oldu. Zam sadece tütün bazlı olacak ve artış paket sigara fiyatlarına yansımayacak.
Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.
2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.
SİGARANIN ZARARLARI
Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.
Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.
Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?
Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
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