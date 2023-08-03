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TÜİK dükkan kira zammı (TEFE-TÜFE) belli oldu mu? İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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TÜİK dükkan kira zammı TEFE-TÜFE belli oldu mu? İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ağustos ayı kira artış oranı, ev sahipleri ve kiracılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kapsamında dükkan ve iş yerlerinin kira artış oranı yeniden şekillendi. Peki ağustos ayı dükkan, iş yeri kira artış oranı kaç? İşte konuya ilişkin detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos kira zammı 2023 verilerini büyük bir dikkatle bekleyen binlerce kişiye ışık tutacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda Ağustos ayı kira artış oranı son dakika açıklandı. Temmuz 2023 itibarıyla %25 kira sınırlaması uygulamasının 1 yıl daha devam edeceği belirtiliyor. Peki ağustos ayı dükkan, iş yeri kira artış oranı kaç?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi.

Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyordu.

TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8,23 arttı, yıllık bazda yüzde 44,50 oldu.

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmişti.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45

Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 TL

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