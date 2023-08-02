Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Ağustos 2023! Aile Destek Paketi zamlı ödemeler ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
"Aile Destek ödemeleri Ağustos ayı ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni aya girilmesiyle birlikte ödeme tarihleri merak konusu oldu. Her ay belirli tarihlerde 850 ve 1250 TL tutarında sağlanan sosyal yardım paketi ödemeleri Ağustos ayı için bekleniyor. İşte detaylar...
"Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takviminde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması belirleyici oluyor. Peki, 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemesi yattı mı? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı...
2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!
Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.
Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK PAKETİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Ağustos 2023! Aile Destek Paketi zamlı ödemeler ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
- PMYO BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | ais.pa.edu.tr EGM PA polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO sınav tarihi, ücreti, şartları...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr
- 1 damlası saç derisini pırıl pırıl yapıyor! Kepeği egzamayı kökünden kazıyan tarif! Şampuanın içine...
- 2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...
- 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...
- 335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!
- A101 3-6 Ağustos yeni indirim kataloğu fiyat listesi! Stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun! Ayçiçek yağı 99 TL, toz deterjan 119 TL...
- 20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!
- Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...
- 4A-4B-4C, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos ayı içerisinde emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!
- Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 | Ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu?