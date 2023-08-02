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THY'ye uluslararası alanda yeni ödül

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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THY’ye uluslararası alanda yeni ödül

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İngiltere merkezli British Safety Council (BSC) değerlendirmeleri sonucunda "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"ne (International Safety Award) layık görüldü. Genel Müdür Mikail Akbulut, "Şirketimizin yükselen başarı grafiğinde önemli katkısı olan çalışma arkadaşlarımızın çalışan deneyimini geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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