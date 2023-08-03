İhracat temmuz ayında tüm zamanların rekorunu kırdı! Ekonomiye 20 milyar dolarlık katkı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kahramanmaraş'ta temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Sözlerime başlarken 2 gün önce şehit düşen Mustafa Tatlı isimli Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum.

Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinin başında gelen, istiklal madalyası sahibi bu kahraman şehrimizin evlatları, vatanları için dün olduğu gibi bugün de canlarını feda ediyorlar. Bu üzücü haberin yanı sıra, aldığımız sevindirici bir haberi de burada paylaşmak isterim.

İsveç'in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda, Kahramanmaraş'ta deprem felaketini yaşamasına rağmen Altın madalyanın sahibi olan Duru Özer'i buradan tebrik ediyor, başarısının tüm gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum.